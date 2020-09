Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen/Eimeldingen: Versuchter Diebstahl aus Pkw - Ermittlungen gegen zwei Tatverdächtige

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 01.09.2020, gegen 12.15 Uhr, wurden aus Istein zwei junge Männer gemeldet, die an einem fremden und unverschlossenen Pkw die Tür öffneten und diesen offensichtlich durchsuchten. Im Zuge der sofortigen Fahndung konnten die beiden kontrolliert werden. Es besteht der Verdacht, dass die beiden Jugendlichen, im Alter von 15 und 17 Jahren, auch einen Diebstahl aus einem Pkw in Eimeldingen am Montag, 31.08.2020, begangen hatten. Sie wurden vorrübergehend festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

