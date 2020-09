Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen - Waldkirch: Fahrzeugbrand

Freiburg (ots)

Am Dienstag war ein junger Mann mit seinem Auto auf der Straße "Am Kastelberg" unterwegs. Gegen 15:00 Uhr bemerkte er Brandgeruch in seinem Wagen, der das anschließende Lodern von Flammen aus dem Armaturenbrett ankündigte. Der Versuch von Anwohnern, den entstehenden Brand mit einem Feuerlöscher einzudämmen, konnte leider nicht verhindern, dass an dem Wagen Totalschaden entstand, obwohl die Feuerwehr schnell vor Ort war und rasch löschen konnte. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern an.

