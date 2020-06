Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Diebstahl von zehn Vögeln ++ Seniorin angegriffen und verletzt ++ volltrunkener Fahrradfahrer ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg/ Adendorf - Fahrraddiebstahl

Am 03.06.2020, zwischen 13:30 Uhr und 15 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Roten Straße in Lüneburg ein angeschlossenes Damenfahrrad. Auch vor dem Adendorfer Schwimmbad im Scharnebecker Weg entwendeten Unbekannte am 02.06.2020, zwischen 18:30 Uhr und 20 Uhr, ein angeschlossenes Mountainbike. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter der Telefonnummer 04131-83062215 entgegen.

Lüneburg - Verkehrsunfallflucht

Am 02.06.2020, zwischen 09:15 Uhr und 11:45 Uhr, wurde in der Hindenburgstraße in Lüneburg ein Opel beschädigt, der am Fahrbahnrand geparkt stand. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter der Telefonnummer 04131-83062215 entgegen.

Lüneburg - Kontrollen zu Corona-Auflagen

Die Polizei Lüneburg unterstützte am 03.06.2020 nachmittags den Landkreis Lüneburg bei Kontrollen zu den aktuellen Corona-Auflagen. Dabei wurden bei einem Frisörsalon in der Bardowicker Straße zwei Verstöße festgestellt. Der Landkreis prüft, ob ein Bußgeldverfahren eingeleitet wird.

Lüneburg - Verkehrskontrollen/ Fahren unter Drogeneinfluss/ kein Führerschein

Bei Kontrollen in der Salzstraße (hier gilt tagsüber ein Verbot der Durchfahrt) in Lüneburg wurden am Nachmittag des 03.06.2020 durch die Polizei insgesamt 29 Verstöße geahndet. Bei einem Fahrer stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Auch einen Führerschein besitzt der 31-jährige nicht. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt. Es erwarten ihn mehrere Strafverfahren.

Reppenstedt - Diebstahl von zehn Vögeln

Bereits am 17.05.2020, zwischen 00.00 und 08.00 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einer Voliere in der Straße Am Schwarzen Berg in Reppenstedt zehn Vögel (Kanarienvögel und Steiglitze). Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizei Reppenstedt unter 04131-244480.

Adendorf - Verteilerkasten beschädigt

Bereits in der Zeit vom 20.05.2020, 0 Uhr, bis 25.05.2020, 8 Uhr, beschädigten Unbekannte in der Erbstorfer Landstraße in Erbstorf einen Verteilerkasten. Der Kasten wurde umgestoßen, wobei auch darin liegende Kabelverbindungen beschädigt wurden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf unter der Telefonnummer 04131-854010 entgegen.

Embsen - Frau bei Verkehrsunfall verletzt

Am 02.06.2020 um 10:50 Uhr wurde die Fahrerin eines Audi bei einem Unfall im Bereich Embsen (Oerzen) leicht verletzt. Ein Linienbus wollte, von der Kreisstraße 10 kommend, auf die Bundesstraße 209 in Richtung Amelinghausen einbiegen. Dabei übersah der 49-jährige Busfahrer die auf der B 209 aus Lüneburg kommende 51-jährige Autofahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurde die Autofahrerin leicht verletzt. Am Audi entstand Totalschaden.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Seniorin angegriffen und verletzt

Ein 65-jähriger, psychisch auffälliger Täter hat am Morgen des 03.06.20 eine 90-Jährige Nachbarin angegriffen und verletzt. Der 65-Jährige hatte gegen 08.30 Uhr vor dem Haus gesetzt und lautstark vor sich hin geschimpft, als die Seniorin ihn aufforderte etwas leiser zu sein. In Folge soll der 65-Jährige sofort auf die Frau losgegangen sein und sie so geschlagen haben, dass sie stürzte. Als Zeugen hinzukamen, ließ er von der 90-Jährigen ab. Gegen den Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Weiterhin wurde er eine Einweisung in eine Psychiatrische Klinik veranlasst.

Uelzen

Bienenbüttel - volltrunkener Fahrradfahrer

Am späten Abend des 03.06.20 wurde in der Schützenallee ein 40 Jahre alter Fahrradfahrer von der Polizei kontrolliert. Der 40-Jährige, der der Polizeistreife zunächst aufgefallen war, weil er das Licht an seinem Fahrrad nicht eingeschaltet hatte, stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,68 Promille. Dem Fahrradfahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Bad Bevensen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am 03.06.20, zwischen 09.30 und 13.30 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug gegen einen Ford Mondeo, der in der Pastorenstraße vor einem Kirchenbüro abgestellt war. An dem Ford entstanden Sachschäden von geschätzten 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel.: 05821/976550, entgegen.

Bienenbüttel - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ein 58 Jahre alter Fahrradfahrer aus dem Landkreis Lüneburg ist am 03.06.20, gegen 13.15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall an der B4 leicht verletzt worden. Der Fahrradfahrer hatte den Fahrradweg parallel zur B 4 von Melbeck kommend in Richtung Bienenbüttel befahren. Zeitgleich wollte ein 43-Jähriger mit seinen Ford von einem Parkplatz auf die Bundesstraße in Richtung Melbeck fahren. Den Fahrradfahrer übersah er hierbei jedoch. An Fahrrad und Pkw entstanden Sachschäden von ca. 1.500 Euro in Folge des Unfalles.

