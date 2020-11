Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Kiosk - Täter entkommen unerkannt

NeussNeuss (ots)

In der Zeit von Dienstag (03.11.), gegen 22:30 Uhr, bis Mittwoch (04.11.), gegen 4:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Kiosk in Neuss-Weissenberg, an der Gladbacher Straße ein. Hierfür hebelten sie ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes auf. Aus dem Verkaufsraum entwendeten sie daraufhin Geld sowie Tabakwaren.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 22 in Neuss zu melden.

