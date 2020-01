Polizei Gütersloh

POL-GT: Transporter in Gütersloh aufgebrochen - Werkzeuge entwendet

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zwischen Sonntagabend (19.01.) und Montagmorgen (20.01.) wurden mehrere Transporter in Gütersloh angegangen.

An einem an der Bohlenstraße abgestellten VW Transporter wurde die Heckscheibe eingeschlagen. Aus dem Wagen wurden diverse Werkzeuge entwendet. Ebenso gingen bislang unbekannte Täter einen geparkten VW Transporter und einen Citroen Jumper am August-Schätzlein Weg an. Zudem wurde die Heckscheibe eines geparkten Nissan Europes am Grenzweg und die eines VW Transporters am Ohlbrocksweg eingeschlagen und das darin befindliche Werkzeug entwendet.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den genannten Tatzeitraum an den Tatorten oder in deren Umgebungen verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

