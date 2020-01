Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand in Werther

Gütersloh (ots)

Werther (FK) - Am frühen Sonntagmorgen (19.01., 02.50 Uhr) wurden Polizei und Feuerwehr über einen Brand eines leerstehenden Industriegebäudes an der Engerstraße in Werther informiert.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannte das zweigeschossige Gebäude in voller Ausdehnung. Die Löscharbeiten der Feuerwehrkräfte dauerten bis in die Vormittagsstunden an.

Verletzt wurden durch den Brand derzeitigen Erkenntnissen nach keine Personen.

Brandursachenermittler der Kreispolizeibehörde Gütersloh haben die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit können keine Angaben zu der Brandursache und einer Sachschadenshöhe getätigt werden.

