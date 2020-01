Polizei Gütersloh

POL-GT: Alleinunfall - PKW überschlägt sich

Gütersloh (ots)

Verl (SL) - Am Samstag (18.01.2020, 14.01 Uhr) befuhr eine 19-jährige Bielefelderin mit ihrem Ford Fiesta die Sender Straße aus Verl kommend in Richtung Bielefeld. Kurz nach der Einmündung an der Lehmkuhlstraße kam sie aus bislang ungeklärter Ursache ausgangs einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Im dortigen Graben überschlug sich das Fahrzeug und prallte danach gegen einen Baum. Die junge Bielefelderin konnte das Fahrzeugwrack aber augenscheinlich unverletzt selbst verlassen. Sie wurde vorsorglich durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtschaden wird auf ungefähr 5000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Sender Straße in Fahrtrichtung Bielefeld für zirka eine Stunde halbseitig gesperrt werden. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch die eingesetzte Feuerwehr beseitigt.

