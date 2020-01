Polizei Gütersloh

POL-GT: Pkw im Graben - Fahrer flüchtet trotz Zeugen

Gütersloh (ots)

Halle (MK) - Am Donnerstagabend (16.01., 19.35 Uhr) befuhr ein bis dahin unbekannter Mann mit einem VW Golf den Ascheloher Weg aus Richtung Halle, nach Werther. Im Einmündungsbereich der Straßen Hengeberg und Teichstraße verlor der Golf-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto, kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Aufmerksame Zeugen beobachteten das Unfallgeschehen und hielten ihr Fahrzeug an, um Hilfe zu leisten. Den bisherigen Erkenntnissen nach verließ der Mann sein verunfalltes Auto und entfernte sich unter einem Vorwand vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Die anschließenden Ermittlungen führten zu dem 66-jährigen Halter des VW Golf aus Steinhagen. Ob er das Fahrzeug zur Tatzeit auch geführt hat, ist Gegenstand der Ermittlungen.

