Polizei Gütersloh

POL-GT: Aktion Radschlag - Beleuchtungskontrollen in Wiedenbrück

Bild-Infos

Download

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MS) - Im Rahmen der Aktion Radschlag führte die Polizei Gütersloh am Donnerstag (16.01., 07.15 - 08.00 Uhr) Fahrradkontrollen am Burgzentrum in Wiedenbrück durch. Schwerpunkt war die Überprüfung der Beleuchtungseinrichtungen der Fahrräder.

Insgesamt wurden elf Verstöße von Radfahrern geahndet. Diese Fahrradfahrer waren mit mangelhafter Beleuchtungseinrichtung unterwegs, verstießen gegen das Rechtsfahrgebot oder verwendeten während der Fahrt ihr Mobiltelefon. Neun Fahrradfahrer unter 14 Jahren, die vor dem Gesetz noch als Kinder gelten, wurden mündlich verwarnt. Zu weiteren sieben Radfahrern wurde eine rote Fahrradmängelkarte ausgefüllt, auf der die Mängel am Fahrrad eingetragen werden. Diese Karten werden an die jeweilige Schule der Fahrradfahrerin oder des Fahrradfahrers weitergeleitet, die die Eltern um eine Behebung der Mängel bittet.

Im Rahmen der Verkehrsunfallprävention wird die Polizei Gütersloh auch zukünftig weitere entsprechende Kontrollen durchführen. Ziel ist die Steigerung der Sicherheit der Schülerinnen und Schüler im Straßenverkehr. Gerade aktuell in den Wintermonaten legen diese ihren Schulweg im Dunkeln zurück. Eine intakte Beleuchtungseinrichtung erhöht die Sichtbarkeit deutlich und kann vor Verkehrsunfällen schützen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell