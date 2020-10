Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Landkreis Konstanz) Trickbetrug auf Online Wohnungsportal (04.10.2020)

Singen (Hohentwiel) (ots)

Wie ein 22-jähriger Mann der Polizei mitteilte, habe er sich über eine Internet-Plattform gefundene Wohnung interessiert und bei der angegebenen Anbieterin über das Internet gemeldet. Diese bot dem jungen Mann an, bei Vorauszahlung den Schlüssel per Post für eine Wohnungsbesichtigung zu übersenden. Nach der Überweisung von knapp 2.000 Euro auf ein spanisches Konto erhielt der 22-Jährige jedoch keinen Schlüssel. Die vermeintliche Vermieterin brach anschließend den Kontakt ab.

Die Polizei rät: Bitte überweisen Sie nie Geld an Unbekannte. Grundsätzlich sollte man Menschen, die man nie persönlich kennengelernt oder gesehen hat, kein Geld überweisen oder auf sonstige Forderungen eingehen. Gerade im Internet tummeln sich viele Betrüger, die an der Gutgläubigkeit ihrer Mitmenschen viel Geld verdienen wollen. Seien Sie also immer misstrauisch bei unglaublichen Angeboten, ob bei der Wohnungs- oder der Partnersuche. Machen Sie sich immer bewusst: Niemand hat etwas zu verschenken!

