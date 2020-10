Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Abgebrochener Seitenspiegel in der Goethestraße -Zeugen gesucht- (21.10.2020)

Singen (Hohentwiel) (ots)

Am gestrigen Mittwoch zwischen 08.00 Uhr und 14.30 Uhr hat ein Unbekannter in der Goethestraße in Singen den Seitenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Renaults abgerissen. Die Polizei sucht zum beschriebenen Sachverhalt nach Zeugen und bittet diese, sich mit dem Polizeirevier Singen, unter Tel. 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

