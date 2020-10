Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen) Versuchte Sprengung eines Geldausgabeautomaten (20.10.2020)

Engen (ots)

Drei unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen gegen 04.30 Uhr versucht in der Bahnhofstraße einen in einer Bank-Filiale befindlichen Geldautomaten zu sprengen. Da sich zwei der Männer während der Explosion noch im Schalterraum befanden, ist es möglich, dass sie verletzt wurden. Die Männer flüchteten zu Fuß auf die Breitestraße, Ecke Bahnhofstraße. Ein aus der Breitestraße kommendes Auto, mit einer nach Zeugenangaben auffallend abgeflachten Motorhaube, fuhr ohne Licht heran und nahm die Täter auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200.000 Euro.

Die Kriminalpolizei bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder denen bereits Tage zuvor Ungewöhnliches aufgefallen ist, sich bei der Kriminalpolizei, Tel. 0741 477-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle, zu melden.

