Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallbeteiligte uneinig 20.10.20

Konstanz-Petershausen (ots)

Völlig uneinig sind eine Rollerfahrerin und ein Autofahrer nach einem Bagatellunfall am Dienstagabend in der Mainaustraße. Die Zweiradfahrerin war dort dem blauen VW Passat eines 34-Jährigen gefolgt. Der Mann gab nun an, die Rollerfahrerin sei aufgefahren. Diese bestreitet dies und erklärte, dass der VW rückwärtsgefahren sei, wodurch an ihrem Roller das Schutzblech beschädigt wurde. Wie der Hergang des Unfalls, der gegen 18.15 Uhr passierte, nun wirklich war, versucht die Polizei mit Zeugen zu klären. Hinweise nimmt sie unter 07531 995-0 entgegen.

