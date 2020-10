Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unaufmerksamkeit führt zu Sachschaden (21.10.2020)

Rottweil (ots)

Über 14.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall am Mittwoch gegen 11.45 Uhr in der Heerstraße. Eine 63-jährige Autofahrerin kam vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in einen am Fahrbahnrand abgestellten Seat. Die Wucht des Aufpralls führte zu einer Kettenreaktion, wodurch insgesamt drei geparkte Fahrzeuge beschädigt wurden. Die 63-jährige Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

