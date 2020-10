Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen-Nendingen) Arbeitsunfall in Nendingen (21.10.2020)

Tuttlingen-Nendingen (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Mittwoch gegen 12:30 Uhr ein 56-jähriger Kranführer einer Baufirma bei Arbeiten an einem Rohbau zugezogen. Der Mann soll von der Giebelmauer knapp drei Meter in die Tiefe auf die oberste Betondecke des Rohbaus gestürzt sein, wobei er während des Sturzes seinen Bauhelm verlor. Mittels einer Drehleiter der Feuerwehr wurde der Verunglückte geborgen und mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

