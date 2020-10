Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen (21.10.2020)

Singen (ots)

Eine schwer- und vier leichtverletzte Personen sowie Sachschaden von über 12.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 17.30 Uhr in der Georg-Fischer-Straße, Höhe Worblinger Straße, ereignet hat. Eine 71-jährige Mazda-Fahrerin wollte entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung nach links in die Worblinger Straße abbiegen. Eine entgegenkommender 42-jähriger Fahrer eines Renault prallte in der Folge frontal gegen die rechte Fahrzeugseite des vor ihm einbiegenden Mazda. Die 71-Jährige und der 42-Jährige sowie zwei Insassen im Renault wurden leicht verletzt. Die Leichtverletzten und eine 35-Jährige Mitfahrerin des Mannes, welche bei dem Zusammenstoß schwer verletzt wurde, mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden von Abschleppdiensten abtransportiert.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell