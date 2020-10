Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Jogger von Autofahrerin erfasst (21.10.2020)

Singen (Hohentwiel) (ots)

Schwer verletzt musste ein 22-jähriger Mann am Mittwoch gegen 18.30 Uhr nach einem Verkehrsunfall in der Hochwaldstraße vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der junge Mann war entlang der Georg-Fischer-Straße in Richtung Steißlinger Straße gejoggt und überquerte die Hochwaldstraße, ohne auf den Vorrang einer 58-jährigen Autofahrerin zu achten. Die Frau fuhr auf der Hochwaldstraße und wollte in die Georg-Fischer-Straße einbiegen. Noch vor dem eigentlichen Abbiegevorgang übersah sie den von rechts nach links querenden Fußgänger und erfasste diesen, trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung. Der 22-jährige wurde über die Motorhaube auf die Straße geschleudert. Hinzugekommene Passanten leisteten Erste Hilfe bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Nach ersten Ermittlungen trug der Jogger Ohrhörer. Die Verkehrspolizei bittet Zeugen, die den Unfallhergang oder den Jogger, der mit einem gelben Oberteil bekleidet war, beobachtet haben, sich unter der Tel. 07733 9960-0, mit ihr in Verbindung zu setzen.

