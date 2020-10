Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil-Göllsdorf) Mountainbike spurlos verschwunden 19.10.20

Rottweil-Göllsdorf (ots)

Bereits vergangenen Montag ist am Haltepunkt Göllsdorf ein Mountainbike von einem Unbekannten zwischen 13 und 14 Uhr gestohlen worden. Das schwarze Fahrrad der Marke Bulls Copperhead stand mit einem Schloss gesichert im Fahrradständer an der Rottweiler Straße. Es hat 29 Zoll-Räder und ist mit einer 22-Gang-Kettenschaltung ausgerüstet. Auffällig ist eine ältere Beschädigung am Lenker. Der Wert beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise zum Verbleib nimmt die Polizei Rottweil unter Telefon 0741 477-0 entgegen.

