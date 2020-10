Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen, Villingen) Auffahrunfall mit drei Beteiligten Fahrzeugen (21.10.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und Sachschaden von rund 8.000 Euro hat sich am Mittwochmorgen gegen 07.30 Uhr auf der "Schwenninger Steig" in Richtung Schwenningen ereignet. Kurz vor dem dortigen Kreisverkehr kam es zu leichtem Rückstau, dies hat ein 53- jähriger VW-Fahrer zu spät erkannt und fuhr in das vor ihm stehende Fahrzeugheck einer 40-jährige Frau. Durch den wuchtigen Aufprall wurde der Renault der Fahrerin auf den vor ihr stehenden Ford einer 22-Jährigen geschoben. Die 22-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers und die 40-jährige Frau wurden leicht verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, der Renault und der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Jasmin Dold/Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell