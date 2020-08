Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200809-3: Vier Verletzte nach Verkehrsunfall - Brühl-Heide

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Beim Ausweichen eines einfahrenden Fahrzeugs ist eine Autofahrerin ins Schleudern geraten und gegen parkende Fahrzeuge geprallt.

Am Samstag (8. August) gegen 17.45 Uhr fuhr eine 18-jährige Autofahrerin auf der Luxemburger Straße (Bundesstraße 265) in Richtung Erftstadt. In Höhe des Bleibtreusees fuhr zur gleichen Zeit eine 21-Jährige mit ihrem Auto vom Grünstreifen in die B 265 ein. Die 18-Jährige wich nach links aus und kam mit ihrem Wagen ins Schleudern. Hierbei prallte sie gegen drei in entgegengesetzter Richtung parkende Autos. Durch den Zusammenstoß verletzten sich die 18-Jährige sowie ihre drei Beifahrer (14w/19m/18m). Rettungswagen brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Die Beamten ließen das Fahrzeug der 18-Jährigen sowie zwei weitere Wagen, welche ebenfalls nicht mehr fahrbereit waren, abschleppen. Die Feuerwehr streute die ausgelaufenen Betriebsmittel ab. Während der Unfallaufnahme war die B 265 zeitweise in beide Richtungen gesperrt. (cb)

