POL-KN: (Geisingen, Lkr. Tuttlingen) Diebstahl eines E-Bikes (19./20.10.2020)

Geisingen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein unbekannter Täter ein E-Bike im Wert von 3.000 Euro in der Roßbergstraße entwendet. Das rote E-Bike der Marke "Cube", Modell "Nutrail Hybrid 500" war mit einem Abus Schloss, welches ebenfalls mitgenommen wurde, an einem Zaun abgeschlossen.

Die Polizei bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verbleib des E-Bikes geben können, sich mit dem Polizeiposten Immendingen, Tel.: 07462 94640, in Verbindung zu setzen.

