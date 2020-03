Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbrüche in Baucontainer

Wesendorf (ots)

Wesendorf, Hainbuchenring 10.03., 17 Uhr - 11.03.2020, 8 Uhr

Im Baugebiet Hainbuchenring in Wesendorf brachen bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch in mindestens fünf Baucontainer ein.

Aus diesen Behältern entwendeten sie diverse Werkzeuge und Gartengeräte im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Die Diebstähle ereigneten sich zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr.

Wer in dieser Zeit in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Gifhorn, Telefon 05371/9800, in Verbindung zu setzen.

