Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: 84-jährige überrascht Einbrecher

Schwülper (ots)

Schwülper, OT Walle, Schunterrstraße 11.03.2020, 9.30 Uhr

Eine 84-jährige Frau überraschte am Mittwochmorgen einen bislang unbekannten Mann, der versuchte, in ihr Haus in der Schunterstraße in Walle einzubrechen.

Der Einbrecher klingelte gegen 9.30 Uhr an der Haustür der Seniorin, schlich anschließend um das Einfamilienhaus herum und verschwand dann zunächst. Er kehrte jedoch kurze Zeit später wieder zurück und versuchte dann, die Terrassentür des Wintergartens aufzuhebeln.

Hierbei wurde er von der 84-jährigen Bewohnerin überrascht und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief erfolglos.

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Mittwoch zwischen 8 Uhr und 10 Uhr in Walle beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Meine, Telefon 05304/ 91230, in Verbindung zu setzen.

