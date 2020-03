Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen zu mehreren Sachbeschädigungen in Gifhorn gesucht

Gifhorn (ots)

In der Nacht von Donnerstag den 05.03. auf Freitag den 06.03.2020 kam es in Gifhorn zu mehreren Sachbeschädigungen. Alle Sachbeschädigungen haben in örtlicher Nähe zueinander sattgefunden. An der Gasanstalt wurde der Briefkasten eines Bewohners eines Mehrparteienhauses so beschädigt, dass dieser nun nicht mehr genutzt werden kann. Am Laubberg wurde gegen 03:00 Uhr das Fenster eines im Obergeschoss eines Einfamilienhauses befindliche Wohnzimmer eingeworfen. Genutzt wurde hierfür ein im Garten der Bewohner aufgefundene Stein. Einige Gehminuten entfernt, in der Braunschweiger Straße 19, wurde ebenfalls eine Scheibe mit Hilfe eines Steines beschädigt. Hierbei handelt es sich um ein Ladengeschäft. Es besteht die Möglichkeit, dass alle Taten in einem Zusammenhang stehen. Sofern sie in der besagten Nacht Verdächtiges wahrgenommen haben, den oder die Täter bei der Tat beobachtet haben, gehört haben, wie sich jemand über diese Taten unterhalten hat oder wissen, wer diese Taten begangen hat, melden sie sich bitte bei der Polizei in Gifhorn. Wir nehmen sachdienliche Hinweise unter der 05371-980-0 oder 05371-980324 entgegen.

