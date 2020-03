Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Sachbeschädigungen und Diebstahl in Hankensbüttel

Hankensbüttel (ots)

Hankensbüttel, Witinger Straße, Brennerpass 07.03. - 08.03.2020, 22 Uhr - 6 Uhr

Zu mehreren Sachbeschädigungen und einem Diebstahl kam es am vergangenen Wochenende in Hankensbüttel.

In der Nacht zu Sonntag wurden in der Wittinger Straße sowie im Brennerpass an drei Autos Außenspiegel beschädigt. Auch wurde im Brennerpass eine Straßenlaterne beschädigt und aus einem dortigen Vorgarten zwei Laternen entwendet. In der Mittelstraße wurde ein Dixi-Klo umgeworfen. Dieses prallte dadurch auf die Motorhaube eines PKW.

Insgesamt wurden aus dieser Nacht sechs Strafanzeigen bei der örtlichen Polizeidienststelle erstattet. Zusammengerechnet addiert sich der Gesamtschaden auf zirka 1.300 Euro.

Bei den Tätern scheint es sich um eine Gruppe Jugendlicher und Heranwachsender zu handeln, die durch den Ort zog. Zeugen konnten diese Gruppe hören und zum Teil auch sehen. Weiterhin ist anzumerken, dass in der Tatnacht im Schützenhaus auf dem "Wiethorn" an der Wittinger Straße eine größere Veranstaltung stattfand.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei in Hankensbüttel, Telefon 05832/979340.

