FW Dinslaken: Renovierungsarbeiten lösen Heimrauchmelder aus

Am frühen Samstag morgen rückte die Feuerwehr in den Ortsteil Hiesfeld aus. Dort hatte ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses in einer benachbarten Wohnung den Alarmton des Heimrauchmelders gehört und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr kontrollierte die Wohnung auf eine mögliche Ursache, konnte jedoch keine Gefahr als Grund feststellen. Die Wohnung stand leer und wird derzeit renoviert. Vermutlich hatten die Mal- und Tapezierarbeiten zur Auslösung des Melders geführt.

