Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Vergessenes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz (21.10.2020)

Rottweil (ots)

Eine Rauchentwicklung führte am Mittwoch gegen 18:30 Uhr in einem Mehrparteienwohnhaus in der Zollernstraße.zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz. Nachdem die Bewohner des Hauses in Sicherheit gebracht worden waren, hat die Feuerwehr als Ursache der Rauchentwicklung vergessenes Essen festgestellt. Der Koch des Essens wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Jasmin Dold/Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell