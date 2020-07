Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kind angefahren und geflüchtet

Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend gegen 19:15 Uhr wurde ein 7-jähriges Kind in der Rheingönheimer Straße bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 52-jähriger Autofahrer aus Frankfurt stieß an der Kreuzung Rheingönheimer Straße / Wasgaustraße mit dem fahrradfahrenden Kind zusammen. Das Kind stürzte durch den Zusammenstoß. Der Autofahrer hielt zwar kurz an, fuhr dann aber weiter. Eine aufmerksame Zeugin konnte das flüchtende Auto fotografieren. Die Polizei Ludwigshafen konnte daraufhin den Flüchtenden in der Nähe des Unfallortes kontrollieren.

