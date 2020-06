Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/RW) BMW M2 schleudert in Linkskurve 28.6.20

Waldmössingen (ots)

Mit einem 370PS starken BMW M2 ist am Sonntag ein junger Mann ins Schleudern geraten und dann gegen ein geparktes Auto gedonnert. Die Polizei ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung. Gemeldet wurde der Unfall um 16 Uhr über das automatische Notrufsystem des Sportwagens, weil die Airbags des Autos auslösten und womöglich Schlimmeres verhüteten. Wie die Polizei feststellte, raste der 25-jährige Fahrer, der unverletzt blieb, in einem Industriegebiet in eine Linkskurve, wo er die Kontrolle über das schleudernde Fahrzeug verlor und gegen einen geparkten VW krachte. Gegenüber der Polizei gab der junge Mann an, Gas und Bremse verwechselt zu haben. Die Driftspuren im Asphalt mit zum Teil über 50 Meter Länge ergaben jedoch ein anderes Bild, weshalb die Polizei einen Sachverständigen beauftragte. Die Polizei bittet nun zudem Zeugen um Hinweise zu dem Hergang des Unfalls unter 07422 2701-0.

