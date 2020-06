Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/RW) Heiße Herdplatte setzt Toaster in Brand 27.6.20, 16 Uhr

Schramberg (ots)

Ein Toaster, der auf einer heißen Herdplatte stand, ist am Samstag im Seilerwegle in Brand geraten. Durch die Hitze und Ruß ist ein Schaden von 3.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Wer den Herd in Betrieb setzte ist unklar. Die Küche im Obergeschoss, wo der Brand entstand, wird offenbar nicht benutzt. Die Hausbewohner sind auf den Brand aufmerksam geworden, weil ein Rauchmelder angeschlagen hatte. So konnte der Besitzer den Brand selbst löschen, bevor er sich ausbreiten konnte. Die Feuerwehr Schramberg rückte zur Nachschau mit zwei Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften aus.

