Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Barmstedt - Asbest abgelagert - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots)

In den vergangenen Wochen ist es in einem Waldstück an der Waldstraße in Bokholt-Hanredder zu einer unerlaubten Ablagerung von Wellzementplatten gekommen.

Die Ermittler des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn erhielten am 14.09.2020 Kenntnis von der Ablagerung und stellten fest, dass es sich um mehrere Wellzementplatten bzw. Bruchstücke handelte, die möglichweise asbesthaltig sind.

Entsprechend ermitteln die Beamten aufgrund des Verdachts des unerlaubten Umgangs mit Abfällen und suchen Zeugen, die die Ablagerung beobachtet haben und Hinweise auf den Verursacher geben können.

Etwaige Beobachtungen bitten die Beamten unter 04121 4092-0 mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Lars Brockmann

Telefon: 04551-884-2022

Handy: 0151-11717416

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell