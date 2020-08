Polizei Düren

POL-DN: Unbekannte erbeuten Bargeld

Merzenich (ots)

Mindestens zwei Täter brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Firmengelände an der "Merzenicher Heide" ein. Sie erbeuteten Bargeld und konnten unerkannt entkommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein akustischer Alarm riss den Inhaber eines Unternehmens mit Sitz an der "Merzeniche Heide" gegen 03:30 Uhr aus dem Schlaf. Sofort kontrollierte er die Videoüberwachung des Firmengeländes und sah, wie mindestens zwei Unbekannte sich dem Bürogebäude näherten, zwei Fenster aufhebelten und sich auf diesem Weg widerrechtlich Zugang verschafften. Zuvor müssen die Täter den circa zwei Meter hohen Zaun überwunden haben, der das gesamte Gelände umfriedet.

Trotz Auslösen des Alarmes konnten die Täter Bargeld erbeuten und unerkannt flüchten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen, sich unter der 02421 949-6425 mit der Leitstelle der Polizei Düren in Verbindung setzen.

