Polizei Düren

POL-DN: Diebstahl, Drogen und Urkundenfälschung

Düren (ots)

Eine umfangreiche Strafanzeige kassierte am Freitagnachmittag ein 27-jähriger Dürener, als er von der Polizei kontrolliert wurde.

Den Beamten war gegen 17:00 Uhr auf der Tivolstraße ein Roller wegen seines abgelaufenen Versicherungskennzeichens aufgefallen. Bei einer anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass das Kennzeichen nicht abgelaufenen war, sondern offiziell gar nicht existierte. Darüber hinaus wurden an dem Roller frische Spuren entdeckt, die den Verdacht nahe legten, dass das Zweirad kurz zuvor gestohlen worden war. Doch damit nicht genug, in dem Kleinkraftrad wurden auch noch geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden, die mutmaßlich dem 27 Jahre alten Fahrer aus Düren gehörten. Dieser gab an, regelmäßig Drogen zu konsumieren, somit auch vor dem Fahrtantritt am Freitag. Darüber hinaus war der Dürener nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, die er zum Führen des Rollers benötigt hätte.

Die Maßnahmen der Polizeibeamten folgten auf dem Fuße: Sicherstellung des Fahrzeugs, der Betriebserlaubnis und der Betäubungsmittel. Dazu die Entnahme einer Blutprobe und die Fertigung der Strafanzeige.

