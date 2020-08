Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: FL - Verwirrte Frau und vermisstes Kind am Bahnhof in Obhut genommen

Flensburg (ots)

Samstagabend wurde der Bundespolizei eine offensichtlich hilflose und verwirrte Person auf dem Bahnsteig im Flensburger Bahnhof gemeldet. Die eingesetzte Streife konnte die besagte Frau auch antreffen. Die Beamten konnten ermitteln, dass die 68-Jährige in psychiatrischer Behandlung war. Sie wurde zunächst in Obhut genommen. Ein Arzt des Sozial Psychiatrischen Dienstes wurde hinzugezogen, der die Einweisung in ein Flensburger Krankenhaus anordnete. Bundespolizisten begleiteten den Krankentransport.

Sonntagabend gegen 19.00 Uhr wurde ein allein reisender Junge im abfahrbereiten Zug nach Hamburg durch einen Zugbegleiter festgestellt. Eine anwesende Streife der Bundespolizei überprüfe den Jungen. Der 12-Jährige war bereits als vermisst gemeldet. Er wurde in Obhut genommen an eine Jugendeinrichtung übergeben.

