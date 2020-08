Polizei Düren

POL-DN: Unbekannte brechen in einen Supermarkt ein

Linnich (ots)

In der Nacht zu Sonntag brachen unbekannte Täter gewaltsam in einen Verbrauchermarkt ein. In dem dort ansässigen Kiosk entwendeten die Diebe Tabakwaren. Sie entkamen unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen für die Tat.

Gegen 01:28 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu dem Supermarkt an der Erkelenzer Straße, indem sie die erste Glastür zum Geschäft mit einem Tritt öffneten und die zweite mit einem Gullydeckel einwarfen.

Vom Vorraum des Geschäfts aus gelangten die Einbrecher durch Öffnen einer weiteren Glastür in ein Tabak- und Zeitungsgeschäft. Dort entwendeten sie eine bisher noch nicht genau bezifferte Menge an Tabakwaren.

Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und nahm die Ermittlungen auf. Aktuell gehen die ermittelnden Beamten davon aus, dass drei Täter in Linnich am Werk waren.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die zur Aufklärung des Tathergangs beitragen können, sich unter der 02421 949-6425 mit der Leitstelle der Polizei Düren in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell