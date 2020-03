Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zigarettenautomat aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben sich am Wochenende an einem Zigarettenautomaten vor einem Baumarkt in der Mainzer Straße zu schaffen gemacht.

Die Täter brachen den Schacht für den Münzeinwurf auf und gelangten so an das Bargeld. Sie konnten mit ihrer Beute unerkannt entkommen.

An dem Automaten entstand Sachschadens von etwa 1000 Euro. Wie viel Bargeld die Diebe mitgenommen haben steht derzeit noch nicht fest. An die Zigaretten gelangten die Übeltäter nicht.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Zeit zwischen Samstag, 13 Uhr, und Sonntagmorgen, 7 Uhr, etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die unbekannten Täter geben können. Hinweise nimmt das Altstadtrevier unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |mhm

