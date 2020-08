Polizei Düren

POL-DN: Frau wehrt sich gegen Handtaschenräuber

Düren (ots)

Drei junge Männer näherten sich Freitagmittag einer Frau, um ihr die Handtasche zu entreißen. Mit einem Tritt setz diese sich jedoch zur Wehr.

Gegen 11:00 Uhr war die 32-jährige Dürenerin auf der Oberstraße unterwegs. Mit einem Mal standen drei Jugendliche in ihrer Nähe, von denen einer an ihrer Handtasche riss. Die Frau ließ jedoch nicht los, woraufhin die beiden anderen gegen ihre Schulter schlugen. Als sie schließlich dem, der an der Tasche riss, zwischen die Beine trat, ließen die drei von ihr ab und rannten über die Oberstraße in Richtung Nideggener Straße davon. Die 32-Jährige wurde bei dem versuchten Raub leicht verletzt. Sie suchte selbständig einen Arzt auf.

Zur Beschreibung der drei Jugendlichen konnte sie angeben, dass sie etwa 16 bis 18 Jahre alt und circa 180 cm groß waren. Alle drei hatten einen dunkleren Teint und sprachen in einer ausländischen Sprache. Der Junge, der an ihrer Tasche riss, hatte sehr kurze schwarze Haare. Er trug ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift "NIKE" auf der Brust. Außerdem hatte er eine graue ¾-Hose und Turnschuhe in grellen Leuchtfarben an. Einer der Jugendlichen, die ihr gegen die Schulter schlugen, hatte am rechten Ohrläppchen einen sogenannten Tunnel.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder die Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

