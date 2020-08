POL-DN: Nächtlicher Besuch im Schlafzimmer

Polizei Düren

Eine Seniorin aus Ederen erlebte in der Nacht zu Samstag einen großen Schrecken, als sie wach wurde und sich ein Fremder in ihrem Schlafzimmer aufhielt. Es handelte sich um einen Einbrecher auf der Suche nach Wertsachen.

Gegen 03:55 Uhr wurde eine Anwohnerin des Apweilerwegs in Ederen wach und nahm einen Schatten in ihrem Schlafzimmer wahr. Als sie die Person ansprach, flüchtete diese durch die Terrassentür. Laut Spurensuche der Polizei war der Eindringling durch diese ursprünglich gekippte Tür zuvor auch ins Haus gelangt.

Der Einbrecher nahm Schmuckstücke an sich, mit denen er entkam. Hinweise auf den Unbekannten liegen bislang nicht vor. Haben Sie in der Nacht zu Samstag etwas oder jemand Verdächtiges in Ederen beobachtet? Melden Sie Ihre Hinweise an den Polizeinotruf 110.

