Polizei Düren

POL-DN: Zu laut und alkoholisiert mit den PKW durch Düren - Blutprobe

Düren (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:30 Uhr, fiel einem aufmerksamen Anwohner in Norddüren ein Pkw auf, der nicht nur die Nachbarschaft mit lauter Musik beschallte, sondern auch den Eindruck erweckte, der Fahrer sei deutlich alkoholisiert. Dieser Eindruck verfestigte sich bei den entsendeten Streifenbeamten denen es schließlich gelang, den Mercedes-Benz auf der Hans-Brückmann-Straße anzuhalten. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 31jährigen Mann, der angab, in Düren zu wohnen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,00 Promille. Der Fahrer wurde zur Polizeiwache verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

