POL-DN: Schulwegkontrolle mit Negativergebnis

Nideggen (ots)

Am Donnerstag führte der Dürener Verkehrsdienst wieder Geschwindigkeitskontrollen in einer schutzwürdigen Zone durch. Dabei handelte es sich um die Rather Straße in Nideggen in Höhe des dortigen Schulzentrums.

Bereits am Mittwoch, als die Schulen wieder mit dem Unterricht starteten, waren die Beamten in Merzenich unterwegs (siehe auch Pressemeldung Polizei Düren "Schulwegkontrolle in Merzenich"). Am Donnerstag war das Schulzentrum in Nideggen im Fokus der Kontrollen. Zwischen 10:30 Uhr und 13:00 Uhr wurden insgesamt 13 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Während neun Verkehrsteilnehmer mit Verwarngeldern davon kamen, wurde gegen vier Fahrzeugführer ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Dabei passierte ein 49-jähriger Autofahrer den besonders schutzwürdigen Bereich statt mit den erlaubten 30 km/h mit 64 km/h. Unrühmlicher Spitzenreiter an dem Tag war ein 24-Jähriger aus Nideggen, der mit seinem Auto auf stolze 70 km/h in der 30er-Zone kam. Beide Autofahrer müssen nun neben einem Bußgeld und einem Punkt in Flensburg auch mit einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Die Kontrollen im Bereich von Schulen und Kindergärten werden fortgesetzt.

