POL-DN: Einbruch in Eiscafé

Nideggen (ots)

Ein Lokal an der Zülpicher Straße wurde in der Nacht zu Donnerstag von Einbrechern aufgesucht.

In der Zeit zwischen 21:00 Uhr am Mittwochabend und Donnerstagfrüh, 05:50 Uhr, gelangten der oder die bislang unbekannten Täter über ein Gartentor in den rückwärtigen Bereich des Gebäudes. Dort durchtrennten sie die Gitterstäbe vor einem Fenster, brachen das gekippte Fenster anschließend auf und stiegen hierdurch in das Café ein.

Im Inneren suchten sie augenscheinlich nach Bargeld. Später flüchteten sie durch das Einstiegsfenster und entkamen. Die Kriminalpolizei suchte und sicherte Spuren am Tatort. Hinweise auf verdächtige Beobachtung, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, werden an die Leitstelle der Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 erbeten.

