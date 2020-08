Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher kamen durchs Dach

Düren (ots)

In eine Halle an der Glashüttenstraße drangen zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen unbekannte Täter ein. Sie entwendeten Akkus und Ladegeräte.

Nicht ungefährlich war das Vorgehen der Einbrecher, als sie sich in der Zeit zwischen Mittwoch, 16:30 Uhr, und Donnerstag, 06:50 Uhr, auf das Dach der Werkshalle begaben. Den Ermittlungen zufolge schlugen sie ein Loch in das gläserne Dach und seilten sich mit einem Spanngurt circa acht Meter in die Tiefe ab. In der Halle angekommen nahmen sie diverse Ladestationen und Akkus von Geräten an sich, bevor sie sich mit ihrer Beute wieder entfernten. Sie taten dies, indem sie eine Leiter aus der Halle unter die Öffnung im Dach positionierten und hinaufkletterten.

Haben Sie im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges im Bereich der Glashüttenstraße beobachtet oder sonstige Hinweise auf die Täter? Wenden Sie sich bitte an die Polizei unter der Nummer 02421 949-6425.

