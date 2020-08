Polizei Düren

POL-DN: Vermisstenfahndung

Kreuzau (ots)

Seit dem 14.08.2020 wird in Kreuzau-Obermaubach die 78jährige Frau Sieglinde Saleika vermisst. Die Vermisste leidet an Demenz und ist orientierungslos. Sie entfernte sich zu Fuß von der Wohnanschrift in der Ortslage Obermaubach.

Beschreibung der Vermissten: Ca. 155 cm groß, normale Statur, weiße Haare, Brille, bekleidet mit einer hellen Dreiviertelhose und einem bunten T-Shirt

Bislang führten umfangreiche Suchmaßnahmen nicht zur Auffindung der Person. Sachdienliche Hinweise zu Sichtungen der Vermissten seit dem 14.08.2020 werden an die Leitstelle der Polizei Düren unter 02421 9496425 erbeten.

