Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Aufbruch von Geräteschuppen

Wegberg-Wildenrath (ots)

Wir berichteten im gestrigen Pressebericht Nummer 14 vom 14. Januar (Dienstag) über mehrere Diebstähle und Aufbrüche in Wildenrath. Hierbei wurden unter anderem Fahrräder entwendet. Zwischenzeitlich meldeten sich zwei weitere Anwohner und zeigten bei der Polizei Heinsberg ebenfalls an, dass ihre Geräteschuppen aufgebrochen wurden. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter in einem Fall nichts. Im anderen Fall wurde ein Mountainbike gestohlen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell