Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressemeldungen KPB Soest

Kreis Soest (ots)

Möhnesee - Unbekannter besprüht Hunde und Halterin mit Pfefferspray

Ein unbekannter Spaziergänger hat am Samstag, den 08.02.2020 eine Hundehalterin und ihre Hunde mit Pfefferspray eingesprüht. Gegen 10.00 Uhr befand sich die Geschädigte mit ihren Hunden auf dem Wanderweg A 4 in Möhnesee Völlinghausen, als sie eine Frau und einen Mann, ebenfalls mit einem Hund hinter sich bemerkte. Als sie die Personen vorbeigehen lassen wollte, gab der Mann mehrere Sprühstöße Pfefferspray in Richtung ihrer Hunde ab. Sie sprach ihn daraufhin an, bekam aber als Antwort zwei Sprühstöße ins Gesicht. Um den Mann davon abzuhalten schlug die Frau mit der Hundeleine in Richtung des Verdächtigen, dieser sprühte allerdings nochmals in Richtung der 50-jährigen Frau. Beschrieben wird der Mann als etwa 45 Jahre, 1,80m groß und schlank. Seine Begleiterin war etwa in dem gleichen Alter, ca. 1,65m und etwas kräftiger. Sie war mit einer hellen Jacke, einem grauen Schal und einer grauen Mütze bekleidet. Die beiden hatten einen weiß-braunen Jack-Russel Terrier mit krausen Haaren dabei. Wer hat den Vorgang beobachtet? Hinweise an die Polizei in Soest unter 02921 91000. (Rö)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell