Polizei Düren

POL-DN: PKW wurde durch einen Verkehrsunfall aufs Dach geschleudert

Jülich (ots)

Ein 63-jähriger Jülicher befuhr am Samstag, gegen 17:45 Uhr, die Straße An der Leimkaul in Fahrtrichtung Brunnenstraße. An der dortigen Einmündung hielt er zwar kurz an, übersah jedoch die von links kommende, 23-jährige Frau aus Titz, wodurch es zur Kollision kam. Aufgrund des Zusammenstoßes überschlug sich der Ford Fiesta der Frau und kam auf dem Dach liegend, zum Stehen. Sowohl die Fahrerin, als auch die 12-jährige Beifahrerin mussten in umliegenden Krankenhäusern behandelt werden. Im Verlauf des Abends wurde die Beifahrerin bereits aus dem Krankenhaus entlassen. Die Fahrzeugführerin verblieb im Krankenhaus. Für die Zeit der Unfallaufnahme war ein Teil der Brunnenstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Ein Abschleppunternehmen musste den Ford bergen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell