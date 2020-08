Polizei Düren

POL-DN: Nach einem Verkehrsunfall lief der Verursacher davon - Ermittlungen laufen

Düren (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 04:10 Uhr, musste eine 18jährige Dürenerin auf der Aachener Straße in Düren an einer roten Ampel anhalten, als es plötzlich einen Knall gab und ihr Fahrzeug nach vorne geschoben wurde. Eine männliche Person war mit seinem Audi von hinten auf ihren Honda Civic aufgefahren. Die Dürenerin und ihre Beifahrerin stiegen aus, unterhielten sich kurz mit dem Fahrer des aufgefahrenen Fahrzeugs, als dieser plötzlich in Richtung Elberfelder Straße davon lief. Ein Zeuge versuchte noch ihm zu folgen, verlor ihn jedoch kurz danach aus den Augen. Die Fahrerin und ihre Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. An dem unfallverursachenden Fahrzeug waren gestohlene Kennzeichen angebracht, die Eigentumsverhältnisse bezüglich des Pkw konnten vor Ort nicht geklärt werden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zum flüchtigen Fahrzeugführer laufen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell