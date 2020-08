Polizei Düren

POL-DN: Autofahrer gefährdet Rad fahrende Familie

Düren (ots)

Das Verhalten, das am Samstagnachmittag ein Autofahrer an den Tag legte, wird nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Beleidigung untersucht.

Ein Familienvater erstattete am Samstag eine Strafanzeige gegen einen bislang unbekannten Mann, dessen Fahrverhalten auf der Kölner Landstraße alles andere als verkehrsgerecht war. Gegen 16:00 Uhr war der Mann mit einem Pkw von der B56n aus Richtung Binsfeld kommend mit quietschenden Reifen auf die Kölner Landstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts eingebogen. Währenddessen befuhr die Familie aus Düren, bestehend aus dem 40-jährigen Vater, seiner 38 Jahre alten Frau mit einem Kleinkind auf ihrem Rad sowie einer, auf einem eigenen Rad fahrenden, Sechsjährigen, den dortigen Radfahrstreifen sowie den Gehweg entlang der viel befahrenen Straße.

Plötzlich scherte der Autofahrer vor der Familie auf den Gehweg ein, ein Beifahrer stieg kurz aus und ließ dabei seine Tür in den Fahrweg der Sechsjährigen ragen. Gerade als sich die gesamte Familie anschickte, auf der Fahrbahn der Kölner Landstraße an dem haltenden Pkw vorbeizuradeln, setzte sich dieser mitsamt Beifahrer wieder in Bewegung. Nicht nur die 38-Jährige wurde durch das plötzliche Anfahren gefährdet, auch das Mädchen auf dem Rad geriet in Gefahr. Der Vater schaffte es noch, das Kind samt Fahrrad zurückzuhalten, um einen Zusammenstoß mit dem Wagen zu verhindern. Der Autofahrer bremste kurz, beschimpfte den 40-Jährigen beziehungsweise dessen Tochter und raste dann in Richtung Innenstadt davon.

Die Ermittlungen zu dem Fahrzeug dauern an. Es soll sich um einen grauen Opel Astra Kombi gehandelt haben, an dem Kennzeichen aus Düren angebracht waren. Beide männlichen Insassen sollen südländischen Aussehens gewesen sein. Der Fahrer im Alter von geschätzten 35 Jahren hatte schwarze Haare mit Geheimratsecken und trug ein gelbes T-Shirt. Der Beifahrer war etwa 25 Jahre alt, circa 190 cm groß und bekleidet mit einer kurzen Jeanshose sowie einem blauen Polohemd.

Hinweise auf die beschriebenen Personen, das Fahrzeug oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

