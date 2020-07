Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Autofahrer unter Drogeneinfluss in Waldfischbach erwischt.

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben führte am Mittwoch, 1. Juli zur Mittagszeit in der Hauptstraße in Waldfischbach eine Verkehrskontrolle durch, bei der u.a. der 23jährige Fahrer eines Pkw überprüft wurde und die Beamten dabei feststellten, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

