Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt mit Motoroller in Altenkirchen

Altenkirchen (ots)

Am späten Nachmittag des 07.07.2020 konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Bahnhofstraße in Altenkirchen ein Rollerfahrer mit einem Atemalkoholwert von 2,3 Promille festgestellt werden. Beim Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich künftig in einem Strafverfahren verantworten.

